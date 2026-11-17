Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 5,0 este martes 17 de noviembre, a la 1:02 p. m., hora local.

De acuerdo con el informe, el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó a 35 kilómetros al noroeste de Tonosí, Panamá.

Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) también reportó el movimiento sísmico, con una magnitud de 4,7 y una profundidad de 10 kilómetros.

Según la entidad costarricense, el epicentro del sismo se localizó a 271,9 kilómetros al sureste de Sitio El Salto de Golfito, en Puntarenas.

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