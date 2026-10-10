Fuerte sismo sacudió al país durante la noche

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Un sismo de magnitud local 5,1 se registró la noche del viernes 9 de octubre en Costa Rica, según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).

¿Dónde ocurrió?

El movimiento ocurrió a las 10:13 p. m. y tuvo una profundidad de 5,68 kilómetros.

Se trata de la frontera con Panamá, zona que se vio afectada este mismo viernes por un terremoto que se sintió en el país.

De acuerdo con el reporte, el epicentro se ubicó a 1,2 kilómetros al noreste de Mellizas de Coto Brus, en Puntarenas.

Autoridades llaman a la precaución y recuerdan mantener la calma ante la probabilidad de nuevas réplicas.