Fuerte sismo sacude Perú

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un sismo en Perú de magnitud 5,1 se registró este lunes 16 de noviembre, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 10:16 a. m., hora de Costa Rica, y a las 11:16 a. m. en territorio peruano.

¿Dónde ocurrió el sismo en Perú?

El IGP ubicó el epicentro a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región de Ica.

Además, señaló que el movimiento tuvo una profundidad de 31 kilómetros.

Estos datos sitúan el epicentro en el océano Pacífico, frente al territorio peruano.

Reportan intensidad de II a III

Por otra parte, la institución reportó una intensidad de II a III en San Juan de Marcona.

La magnitud y la intensidad describen aspectos diferentes: la primera corresponde al tamaño del sismo; la segunda, a sus efectos en un lugar determinado.

El boletín IGP/CENSIS/RS 2026-0798 no incluye información sobre personas heridas ni daños materiales.

Tampoco contiene una evaluación sobre posibles efectos en Costa Rica.

Por lo tanto, ese documento no permite establecer consecuencias para nuestro país.

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