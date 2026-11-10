Fuerte sismo sacude Guatemala

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un fuerte sismo que se presentó esta mañana sacudió la nación de Guatemala. Movimiento se dio a eso de las 8:54 a.m.

¿De cuánto fue la magnitud del sismo?

Según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), tuvo una magnitud de 5.5.

Publicación

Se publicó una imagen, donde indica el epicentro del temblor.

El sismo se presentó en el Oceáno Pacífico. También se reporta haberlo sentido en El Salvador.

Más detalles

El movimiento tuvo una profundidad de 10.84 kilómetros.

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