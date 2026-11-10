Fuerte sismo sacude Guatemala

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Un fuerte sismo que se presentó esta mañana sacudió la nación de Guatemala. Movimiento se dio a eso de las 8:54 a.m.
Según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), tuvo una magnitud de 5.5.
Se publicó una imagen, donde indica el epicentro del temblor.
El sismo se presentó en el Oceáno Pacífico. También se reporta haberlo sentido en El Salvador.
El movimiento tuvo una profundidad de 10.84 kilómetros.
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