Fuerte sismo sacude el territorio nacional

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un fuerte sismo sacudió el territorio nacional la tarde de este 5 de noviembre. Muchos ticos reportaron haberlo sentido.

¿A qué hora se presentó el sismo?

Según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), se presentó a eso de las 6:53 p.m.

¿Cuál fue su magnitud?

Movimiento tuvo una magnitud de 4.0.

Epicentro y profundidad

El epicentro del temblor fue 4 kilómetros al suroeste de Quepos, Puntarenas y lo registran con una profundidad de 30 kilómetros.

Acá la publicación del Ovsicori.

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