Fuerte sismo sacude el territorio nacional

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Un fuerte sismo sacudió el territorio nacional la tarde de este 5 de noviembre. Muchos ticos reportaron haberlo sentido.
Según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), se presentó a eso de las 6:53 p.m.
Movimiento tuvo una magnitud de 4.0.
Epicentro y profundidad
El epicentro del temblor fue 4 kilómetros al suroeste de Quepos, Puntarenas y lo registran con una profundidad de 30 kilómetros.
Acá la publicación del Ovsicori.
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