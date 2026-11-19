Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un fuerte sismo sacudió la nación de Ecuador la madrugada de este 19 de noviembre. Movimiento fue sentido en gran parte del país.

Magnitud del evento

Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), el temblor tuvo una magnitud de 5.1.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El epicentro fue localizado 21.29 kilómetros de Durán, Guayas.

Demás detalles

El reporte del EPN añade que el temblor se sintió a eso de las 12:49 a.m. y tuvo una profundidad de 74 kilómetros.

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