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Un fuerte sismo sacudió la nación de Ecuador la madrugada de este 19 de noviembre. Movimiento fue sentido en gran parte del país.
Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), el temblor tuvo una magnitud de 5.1.
El epicentro fue localizado 21.29 kilómetros de Durán, Guayas.
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El reporte del EPN añade que el temblor se sintió a eso de las 12:49 a.m. y tuvo una profundidad de 74 kilómetros.
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