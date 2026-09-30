Fuerte sismo sacude Costa Rica

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La tarde de este miércoles, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 3:55 p.m.
79.2 km al Suroeste de Frijolar de Santa Cruz de Guanacaste.
El movimiento tuvo una magnitud de 5.0
La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros.
Ovsicori dio detalles en esta publicación.