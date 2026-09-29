Fuerte sismo sacude Costa Rica: vea el reporte

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La mañana de este martes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte movimiento, que se presentó a eso de las 7:52 a.m.
Epicentro
6 km al Suroeste de Isla Damas, de Parrita, Puntarenas.
El movimiento tuvo una magnitud de 4.2.
La profundidad del movimiento fue de 11.68 kilómetros.
Ovsicori dio detalles en esta publicación.