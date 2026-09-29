Fuerte sismo sacude Costa Rica: vea el reporte

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La mañana de este martes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte movimiento, que se presentó a eso de las 7:52 a.m.

Epicentro

6 km al Suroeste de Isla Damas, de Parrita, Puntarenas.

Magnitud

El movimiento tuvo una magnitud de 4.2.

Profundidad

La profundidad del movimiento fue de 11.68 kilómetros.

Más detalles del sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.