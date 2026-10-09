Fuerte sismo sacude Costa Rica.

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La tarde de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 11:58am.

Más detalles sobre el sismo

Según se reporta el sismo fue de magnitud de más de 8.0 grados sentido en Panamá. El epicentro se indica que ocurrió en Pitaloza Arriba.

Ovsicori dio detalles en esta publicación.