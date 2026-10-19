Fuerte sismo genera alerta en Guatemala

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un fuerte sismo que se presentó la mañana de este 19 de octubre, generó la alerta de muchas personas en Guatemala.

Según el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH), el movimiento se dio a eso de las 08:47 a.m.

Epicentro

El temblor se dio en el departamento de Suchitepéquez.

Magnitud del sismo en Guatemala

Tuvo una magnitud de 5.1.

Otros detalles

INSIVUMEH aclaró que el movimiento registró una profundidad de 65 kilómetros.

En la publicación que informó sobre el temblor, gran cantidad de usuarios reportaron haberlo sentido.

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