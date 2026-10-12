Fuerte sismo en Panamá se sintió en Costa Rica

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Durante la madrugada de este lunes 12 de octubre se presentó un fuerte sismo en Panamá, que se sintió en algunas partes de territorio nacional.

¿Cuál fue su epicentro?

57.6 kilómetros al este de Paso Canoas de Corredores, Puntarenas.

¿Y de cuánto fue el sismo?

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el movimiento tuvo una magnitud de 4.0.

¿A qué hora se dio el temblor?

A eso de la 1:16 a.m.

Más detalles

El informe del Ovsicori también aclara que el movimiento tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros.

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