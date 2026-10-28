Fuerte sismo en Panamá se sintió en Costa Rica

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El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un fuerte sismo en Panamá que se sintió en territorio nacional.
Movimiento se presentó a eso de la 1:36 p.m.
Según el reporte, tuvo una magnitud de 4.5.
Se dio 49.3 kilómetros al sureste de Sixaola de Talamanca de Limón.
Mapa
Ovsicori compartió el mapa con la ubicación exacta del movimiento.
Temblor tuvo una profundidad de 3.66 kilómetros.
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