Fuerte sismo en Panamá se sintió en Costa Rica

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un fuerte sismo en Panamá que se sintió en territorio nacional.

Movimiento se presentó a eso de la 1:36 p.m.

¿De cuánto fue la magnitud del sismo?

Según el reporte, tuvo una magnitud de 4.5.

Epicentro

Se dio 49.3 kilómetros al sureste de Sixaola de Talamanca de Limón.

Mapa

Ovsicori compartió el mapa con la ubicación exacta del movimiento.

Temblor tuvo una profundidad de 3.66 kilómetros.

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