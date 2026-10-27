Fuerte sismo en Panamá se percibe en Costa Rica

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un fuerte sismo de magnitud 5,7 se registró la mañana de este martes 27 de octubre en el océano Pacífico, al sureste de Golfito de Puntarenas, según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).

El movimiento ocurrió a las 9:26 a. m. y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con los datos preliminares del observatorio.

¿Dónde ocurrió el sismo?

El OVSICORI ubicó el epicentro a 152,3 kilómetros al sureste de Sitio El Salto, en Golfito de Puntarenas.

Aunque el titular refiere a Panamá, el reporte sitúa el epicentro en el océano Pacífico, al sureste de territorio costarricense.

La información compartida señala que el movimiento se percibió en Costa Rica.

¿Sintió el movimiento?

El OVSICORI solicitó a la población que reportara si sintió el temblor mediante su encuesta de sismos sentidos, disponible en el sitio web oficial del observatorio.

Estos reportes permiten recopilar información sobre las zonas donde las personas percibieron el movimiento.

Los datos corresponden al reporte automático divulgado por el OVSICORI-UNA y podrían actualizarse conforme avance la revisión sismológica.

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