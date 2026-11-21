Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) informó en sus plataformas oficiales sobre un sismo en Panamá.

Según la información disponible, este tuvo una profundidad de 5 kilómetros y una magnitud de 4,7. Además, la hora del reporte indica que ocurrió a las 10:00 a. m. de este sábado 21 de noviembre.

Finalmente, el epicentro del sismo se ubicó cerca de La Colorada, Panamá, a más de 200 kilómetros de Golfito, Puntarenas.

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