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El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) informó en sus plataformas oficiales sobre un sismo en Panamá.
Según la información disponible, este tuvo una profundidad de 5 kilómetros y una magnitud de 4,7. Además, la hora del reporte indica que ocurrió a las 10:00 a. m. de este sábado 21 de noviembre.
Finalmente, el epicentro del sismo se ubicó cerca de La Colorada, Panamá, a más de 200 kilómetros de Golfito, Puntarenas.
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