Fuerte sismo en Panamá se percibe en Costa Rica

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un fuerte sismo de magnitud 6,4 se registró la mañana de este sábado 31 de octubre en Panamá, según un reporte automático de sismicidad del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OVSICORI.

El movimiento ocurrió a las 9:50 a. m. y tuvo una profundidad de cinco kilómetros, de acuerdo con los datos preliminares.

Epicentro se ubicó al sureste de Golfito

El reporte ubicó el epicentro a 425,1 kilómetros al sureste de Sitio El Salto, en Golfito de Puntarenas. Es decir, en una de las costas de Panamá.

El movimiento se percibió en territorio costarricense, según el reporte suministrado.

La información corresponde a un registro automático, por lo que los datos podrían variar conforme avance el análisis del evento sísmico.

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Según reportes internacionales, en zonas de Panamá se realizaron evacuaciones preventivas. De momento no se conoce ninguna persona afectada.