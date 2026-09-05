Fuerte colisión entre vehículos deja una menor fallecida en Ruta 27

Una colisión entre dos vehículos provocó una emergencia en Ruta 27, al frente del Taller Felix en Orotina.

Reporte de Bomberos sobre el accidente en Ruta 27

Según Bomberos, en el sitio se valoran 10 pacientes.

Reporte de Cruz Roja

“Hasta el momento, tres menores de edad han sido trasladados a un centro médico en condición crítica. Lamentablemente, una menor de 11 años fue declarada sin signos vitales en el sitio”.

Las víctimas son cinco menores de edad y cinco adultos.

Se espera que las autoridades brinden mayores detalles en los próximos minutos.

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