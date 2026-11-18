Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La alimentación cumple un papel importante en la protección de las células y en el proceso natural de envejecimiento.

Frutos rojos, verduras, semillas y cítricos contienen antioxidantes que ayudan al organismo a combatir el estrés oxidativo, un fenómeno relacionado con el exceso de radicales libres.

La nutricionista Alice Nicole Chávez y el especialista Joseph Cabezas explicaron cómo incorporar estos alimentos en la dieta diaria y aprovechar sus propiedades nutricionales.

Chávez señaló que el organismo produce radicales libres durante su funcionamiento normal, pero factores como la contaminación y el estrés también pueden aumentar su presencia.

Cuando estas sustancias superan las defensas antioxidantes del cuerpo, se produce un desequilibrio conocido como estrés oxidativo, que contribuye al envejecimiento celular.