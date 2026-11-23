Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Las fresas de Poasito ya están maduras para postres, batidos, ensaladas y cremas, y Bernardo Víquez, del Laberinto y Fresal El Olivo, junto con María Jesús Segura Amador, de Fresas del Volcán, invitan a saborear su jugoso sabor.

Los productores explican qué tiene el clima de Poasito en noviembre para que la fresa alcance su punto exacto de maduración y dulzura, y cómo identificar la fruta perfecta directamente en la planta.

Asimismo, también detallan el cuidado de la cosecha hasta su llegada a las cocinas y mesas, las diferencias según su uso y los consejos para conservarlas en casa.