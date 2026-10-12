Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La votación del proyecto de jornadas 4×3 fue frenada tras la consulta presentada ante la Sala Constitucional por dieciséis diputados de oposición.

La gestión, impulsada por el Frente Amplio, suspende la votación en segundo debate prevista para este martes mientras los magistrados analizan eventuales roces con la Constitución.

Geovanny Díaz, vocero del Ministerio de Trabajo, afirma que “para esta primera fecha se recibirá a los representantes del sector empleador”.

La consulta facultativa mantiene el proyecto detenido hasta que la Sala IV emita su criterio sobre la iniciativa.