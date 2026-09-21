Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Francisco Calvo se convirtió en la figura más destacada del Nacional de Uruguay, donde tiene tres goles en los últimos cuatro partidos.

El defensa afirma que “lo que he hecho siempre que juego al futbol que es entregarme, dar todo de mí”.

El defensor costarricense ha tenido un destacado desempeño goleador en el fútbol uruguayo durante las últimas jornadas.

Su rendimiento en Nacional lo posiciona como uno de los jugadores más relevantes del equipo charrúa.