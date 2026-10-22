Fracciones de oposición señalaron que Laura Fernández tiene poca apertura para hablar con diputados

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Las fracciones de oposición señalaron que la presidenta Laura Fernández tiene poca apertura para dialogar con los diputados, en el marco de los cuestionamientos sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Antonio Trejos, diputado de Frente Amplio, comenta que “parece que están haciendo un muro que impide comunicarnos con la presidente de la república, no construido por ella, pero quizás por la gente alrededor”.

La discusión refleja las tensiones entre el Gobierno y las bancadas de oposición respecto al diálogo político y la coordinación institucional.