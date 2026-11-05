Fracción de Pueblo Soberano no ocultó su malestar por reelección de Patricia Solano

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La fracción de Pueblo Soberano expresó su malestar durante la juramentación de Patricia Solano como magistrada de la Sala Tercera en el plenario legislativo.

Pese a las críticas del oficialismo, la jerarca asumió su segundo mandato, que se extenderá hasta 2034.

Por ello, Solano se ha convertido en una de las imágenes referentes de la disputa entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Asimismo, la magistrada habló sobre las críticas recibidas y a su trayectoria en el Poder Judicial. “Yo pasé por donde asustan varias veces y de todas he salido airosa, y véanme aquí donde estoy”, declaró.

Sostuvo que espera que las personas tomen decisiones basadas en el diálogo y en el bien del país, no en deseos individuales. Además, indicó que aspira a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Entre sus objetivos para los próximos años mencionó atender la mora judicial, uno de los principales puntos de crítica.

La magistrada también describió su labor como jueza suprema, al juzgar a los miembros de los supremos poderes.

Se pronunció sobre la mora judicial e indicó que existe un proyecto de ley con más de un año de estar presentado y con dictamen positivo en la Comisión de Jurídicos.

Esta iniciativa agilizaría los procesos penales para generar mayores espacios en juicio y dar una respuesta más pronta.

Desde la Sala Tercera, se prepara un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal.

Cabe mencionar que el código cumple 30 años y la sociedad costarricense ha cambiado en ese periodo, por lo que requiere ajustes.

Solano señaló que seguirá defendiendo la independencia de poderes y advierte las consecuencias que podrían afectar al órgano judicial debido a los recortes al presupuesto.