(FOTOS) Primera inspección en el CACCO: vea lo que encontraron en un dormitorio

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La primera inspección en el CACCO permitió a la Policía Penitenciaria decomisar un arma artesanal de vidrio, siete cucharas plásticas afiladas y otros artículos prohibidos.

Los oficiales realizaron la revisión el sábado anterior en uno de los dormitorios de la nave cuatro del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

¿Qué encontraron durante la inspección en el CACCO?

Durante el operativo, los agentes localizaron un arma blanca que alguien confeccionó con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel.

También encontraron un fragmento angular desprendido de un camarote metálico y un frasco de vidrio que, aparentemente, contenía un medicamento.

Además, los funcionarios decomisaron diez almohadas hechizas, tiras de cobijas y una aguja artesanal elaborada con alambre.

Según el reporte, presuntamente utilizaban esta última para labores de costura.

Las siete cucharas plásticas afiladas corresponden a utensilios para ingerir alimentos que los oficiales encontraron durante la supervisión.

Policía Penitenciaria refuerza los controles

La institución explicó que esta intervención forma parte de las acciones permanentes de seguridad, orden y control en las cárceles del país.

Asimismo, destacó las rondas constantes por pasarelas y pasillos del centro penitenciario.

La Policía Penitenciaria reafirmó que mantendrá controles rigurosos para detectar y retirar objetos no permitidos.

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