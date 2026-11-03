(FOTOS) Primera inspección en el CACCO: vea lo que encontraron en un dormitorio

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La primera inspección en el CACCO permitió a la Policía Penitenciaria decomisar un arma artesanal de vidrio, siete cucharas plásticas afiladas y otros artículos prohibidos.
Los oficiales realizaron la revisión el sábado anterior en uno de los dormitorios de la nave cuatro del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).
Durante el operativo, los agentes localizaron un arma blanca que alguien confeccionó con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel.
También encontraron un fragmento angular desprendido de un camarote metálico y un frasco de vidrio que, aparentemente, contenía un medicamento.
Además, los funcionarios decomisaron diez almohadas hechizas, tiras de cobijas y una aguja artesanal elaborada con alambre.
Según el reporte, presuntamente utilizaban esta última para labores de costura.
Las siete cucharas plásticas afiladas corresponden a utensilios para ingerir alimentos que los oficiales encontraron durante la supervisión.
La institución explicó que esta intervención forma parte de las acciones permanentes de seguridad, orden y control en las cárceles del país.
Asimismo, destacó las rondas constantes por pasarelas y pasillos del centro penitenciario.
La Policía Penitenciaria reafirmó que mantendrá controles rigurosos para detectar y retirar objetos no permitidos.
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