(FOTOS) OIJ encontró marihuana y municiones en casa de Carlos Barahona

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó dosis de marihuana, municiones para armas de fuego, pasamontañas y un teléfono celular durante varios allanamientos realizados la madrugada de este miércoles.

En los operativos fue detenido el futbolista Carlos Barahona, junto con otros tres hombres de apellidos Artavia, Aguilar y Duarte. Los sospechosos son investigados por su presunta vinculación con el cobro de préstamos gota a gota.

¿Dónde realizaron los allanamientos?

Los agentes judiciales de Heredia ejecutaron los operativos después de las 5:00 a. m. en dos viviendas ubicadas en Guadalupe de Cartago y en la urbanización El Bosque, en el cantón de Oreamuno.

Durante las diligencias, los investigadores encontraron y decomisaron los artículos que ahora forman parte de las pesquisas.

¿De qué delitos se les sospecha?

Los cuatro hombres figuran como sospechosos de los presuntos delitos de extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita.

Según la investigación, los agentes les seguían la pista desde abril de este año, luego de que una víctima presentara una denuncia.

La información preliminar señala que el afectado adquirió un préstamo en diciembre de 2025 y, a partir de ese momento, habría recibido cobros de intereses mediante amenazas, visitas a su vivienda, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

El caso continúa bajo investigación judicial.