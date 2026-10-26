(FOTOS) Manifestación provoca fuerte congestionamiento vial

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) provoca un fuerte congestionamiento vial la tarde de este lunes en distintos puntos de Heredia.

La protesta afecta uno de los principales accesos a la provincia y genera cierres que complican el tránsito para los conductores.

Manifestación bloquea acceso a Heredia

Uno de los sectores más afectados se encuentra en Pirro, donde permanece cerrado el paso aproximadamente 200 metros al norte.

Además, el costado sur de la Universidad Nacional también registra un cierre debido a la presencia de estudiantes en la zona.

La situación ha provocado que el tránsito aumente en diferentes vías cercanas, mientras los conductores buscan rutas alternas para continuar con sus recorridos.

Cierran vía cerca de San Pablo

A la altura del Fresh Market de San Pablo también se reporta un cierre preventivo para evitar que los vehículos lleguen hasta el punto donde se concentra la manifestación.

Las autoridades mantienen atención sobre la situación debido al impacto que genera en la circulación vehicular.

Se recomienda a los conductores que transitan por Heredia tomar rutas alternas y salir con tiempo, mientras continúa la manifestación frente a la Universidad Nacional.

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