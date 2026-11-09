(FOTOS) Detectan artículos prohibidos en el CACCO

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz, por medio de la Policía Penitenciaria, detectó artículos prohibidos en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Los agentes detectaron que algunos privados de libertad están utilizando artículos de uso

personal y elementos del mobiliario para fabricar objetos cuya tenencia no está permitida en los dormitorios.

Fotos

¿Qué son estos artículos que encontraron en el CACCO?

“Los oficiales decomisaron diversos artículos elaborados de manera artesanal, entre ellos un pedazo de colchoneta, 51 piezas de papel común en las que se habían dibujado figuras similares a naipes, varios mecates hechizos utilizados como tendederos, 17 fajas de sandalias tipo Crocs, un hilo para dientes y una pequeña bola confeccionada con tela naranja de uniforme”, dice el Ministerio de Justicia.

Pequeña bola

Este último objeto, conocido como “cascarita”, consiste en un trozo de tela que se cose y humedece

con agua para darle peso. Lo utilizan los privados de libertad como elemento de juego, golpeándolo contra la pared o pasándolo de un lado a otro entre compañeros.

Justicia afirma que mantiene un monitoreo las 24 horas del día, apoyado en tecnología y pericia policial, supervisión estratégica y requisas, para anticiparse a las prácticas irregulares dentro de los dormitorios y actuar oportunamente.