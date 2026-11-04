Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Continúa el juicio por la muerte de los primos Barboza en el bar Dude’s, ubicado en la provincia de Heredia. Pese a que limpiaron la escena del asesinato, las pruebas dieron positivo a una gran cantidad de sangre en las paredes y piso del establecimiento comercial.

¿Qué encontraron en el bar?

La perito judicial de la unidad canina indica que cuando ingresan al bar, encuentran gran cantidad de polvo blanco (de extintor) en toda la parte del piso, paredes, bancos de la barra de la bar y mueblería del local.

Al parecer, los sospechosos utilizaron mucha agua para limpiar la escena y mezclarla con el polvo del extintor y así poder eliminar los rastros.

Pruebas para encontrar restos de sangre

Los aparentes involucrados ya no observaban ningún rastro, pero cuando se hacen las prubeas de luminol, se evidencia los lugares donde quedaron los restos de sangre.

En el cuarto de pilas, encuentran un palo de piso que aparentemente habrían utilizado para limipiar toda la escena. Sin embargo, lo que hicieron fue arrastrar y dejar trazos más grandes de sangre.

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Aparte de eso ubican dos medias con mucho barro, pero cuando ya les hacen las prueba, ubican sangre dentro de este barro.

Declaraciones de la perito de la unidad canina sobre las pruebas relacionadas a caso de primos asesinados

“En una esquina de la pared, detrás de la bolsa de basura, se encontró otro calcetín en las mismas condiciones, tenía abundante barro. En el piso, ahí vemos un coágulo, había sangre en ese cuarto de pilas”, aclarón la perito judicial de la unidad canina.

“Ahí se ve un poco de patrones más fuertes, sin embargo hay limpieza, eso quiere decir que hubo agua, hubo algo que estuvo limpiando el lugar, sin embargo sí se logran dibujar los patrones de sangre, la fluorencencia de sangre que hubo en el lugar, que no se ve a simple vista”, añadió.

En el pasadizo de camino hacia el baño de hombres fue donde encontraron una mayor cantidad de sangre.