(FOTOS) Bus con 60 pasajeros cae a cuneta

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un autobús con 60 pasajeros sufrió un accidente la tarde de este viernes en San Juan de Lajas, en Zarcero, Alajuela.

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que recibieran un reporte inicial sobre la caída del vehículo a un guindo.

Además, la información preliminar indicaba que el conductor se encontraba prensado.

Bomberos atendió el accidente en Zarcero

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia descartaron que el autobús se encontrara en un guindo, como señalaba el reporte inicial.

Las autoridades continúan atendiendo la situación para determinar las circunstancias del accidente y verificar el estado de las personas que viajaban en la unidad.

Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre posibles personas heridas ni sobre las causas del incidente.

La emergencia ocurrió en San Juan de Lajas, una localidad del cantón de Zarcero, en la provincia de Alajuela y generó gran cantidad de presa en la zona.

Noticia en desarrollo. Este medio actualizará la información conforme las autoridades brinden nuevos detalles sobre el accidente y la condición de los pasajeros.

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