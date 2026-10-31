(FOTO) Así quedó el vehículo que cayó a guindo de 100 metros en San José

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Una fotografía compartida en redes sociales muestra los daños que sufrió el vehículo liviano que cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros en Cangrejal de Acosta, San José.

En la imagen se observa el automotor con severos daños, a un costado de un río, tras el accidente que movilizó a varias unidades de la Cruz Roja Costarricense.

Un hombre el paciente más afectado

La emergencia dejó a cuatro pacientes adultos, según la información posterior suministrada por los cuerpos de socorro.

Los cruzrojistas realizaron la extracción de un hombre de aproximadamente 40 años, quien requirió traslado urgente a la Clínica de Acosta.

Los otros tres pacientes estaban estables y no requirieron traslado a un centro médico.

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Cruz Roja movilizó varias unidades

Para atender el accidente, la Benemérita desplazó tres unidades de soporte básico, una de soporte avanzado, dos unidades de rescate y una unidad operativa con equipo de soporte avanzado.