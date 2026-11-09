Forenses y especialistas en escena del crimen rindieron testimonio en juicio de primos asesinados

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El juicio por el doble homicidio de los primos Carlos y Jorge Barbosa continuó este lunes en el Tribunal Penal de Heredia, con la declaración de tres expertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que participaron en la investigación.

Entre ellos, el experto en la escena del crimen, Carlos Robinson, calificó el ataque como “extremadamente violento”.

Además, Carlos Robinson describió ante los jueces las condiciones en que encontraron los cuerpos, enterrados en el sótano del bar Dutz, en Heredia.

“Ahí no hubo misericordia, no hubo perdón, era un acto animal”, declaró el experto, quien detalló heridas en espalda, cuello, nuca y cabeza, así como un rostro desfigurado por golpes.

David Jiménez, el médico forense a cargo de la autopsia de Carlos Barbosa expuso que el cuerpo presentaba más de 66 heridas, y que una de ellas resultó letal.

Según detalló, se trató de una herida punzocortante en el cuello que laceró la arteria carótida común derecha, lo que provocó un desangramiento.

Además, explicó que se trata de un vaso sanguíneo de gran importancia, por donde fluye un volumen considerable de sangre.

Sostuvo que una lesión de ese tipo, puede causar la muerte de una persona en cuestión de minutos por pérdida masiva de sangre.

En horas de la tarde, el investigador a cargo del caso mostró videos de cámaras de seguridad sobre la llegada de los primos al bar el 6 de febrero de 2025.

Cabe señalar que la exposición se retomará este martes a las 8 de la mañana, tras problemas técnicos con las computadoras del Poder Judicial.