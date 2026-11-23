Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Detrás de un plato de comida en un comedor estudiantil, una beca, una pensión o una solución de vivienda hay recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de personas. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) es uno de los principales pilares de la inversión social en Costa Rica, al financiar programas dirigidos a las poblaciones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Los resultados también se reflejan en las cifras. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2026, entre 2022 y 2026 la pobreza en los hogares costarricenses pasó del 23% al 15,4%, mientras que la pobreza extrema disminuyó del 6,4% al 3,8%.

Una inversión que llega a diferentes etapas de la vida

Desde su creación en 1974, mediante la Ley 5662, Fodesaf financia programas ejecutados por instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), entre otras.

En educación, sus recursos respaldan los comedores estudiantiles y las becas de postsecundaria. En la primera infancia, contribuyen con los servicios de nutrición y cuido infantil. También financian pensiones del Régimen no Contributivo, aseguramiento por cuenta del Estado y subsidios para personas que deben cuidar a pacientes en fase terminal o menores gravemente enfermos.

A esto se suman los programas de atención a personas adultas mayores y con discapacidad, los subsidios de vivienda, el acceso al agua potable en comunidades rurales y las iniciativas dirigidas a mujeres en condición de vulnerabilidad.

Además, Fodesaf respalda alternativas para que las familias puedan generar sus propios ingresos, mediante programas como Avancemos, del IMAS, y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (PRONAMYPE).

El compromiso patronal también hace la diferencia

Para garantizar la continuidad de estos programas, el cumplimiento de las obligaciones patronales es fundamental. La legislación establece que las personas empleadoras deben aportar un 5% sobre el total de los sueldos y salarios pagados mensualmente. Estos recursos se recaudan en coordinación con la CCSS y se complementan con aportes del Gobierno Central.

Estar al día con esta contribución va más allá de cumplir una obligación legal. Significa ayudar a que los recursos lleguen oportunamente a los comedores estudiantiles, las becas, las pensiones y las redes de cuido que benefician a miles de personas.

De esta manera, Fodesaf continúa impulsando una inversión social que se traduce en alimentación, educación, protección y nuevas oportunidades para las familias costarricenses.

Cumplir con las obligaciones patronales también es contribuir al desarrollo social de Costa Rica.