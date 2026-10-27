Fitoestrógenos: alimentos vegetales que pueden ayudar durante la menopausia.

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Los fitoestrógenos son compuestos de origen vegetal muy parecidos a los estrógenos humanos que pueden modular la actividad en el cuerpo y ayudar durante la menopausia, según explica la doctora Ericka.

La especialista detalla en qué alimentos se encuentran estos compuestos y qué pueden aportar las semillas de chía, linaza y ajonjolí, así como las almendras, los arándanos y las fresas cuando se combinan con semillas.

Ericka también explica la diferencia entre los fitoestrógenos y los estrógenos que produce el cuerpo, la cantidad de semillas recomendada para consumir y a partir de qué edad es necesario incluir estos compuestos en la alimentación.