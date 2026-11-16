Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El defensor de la Liga Deportiva Alajuelense Alexis Gamboa tiene dos opciones tras la lesión que sufrió en la fecha FIFA: fisioterapia con tratamiento conservador o cirugía, luego de que se descartara el compromiso del ligamento cruzado anterior.

Gamboa presenta una ruptura del ligamento colateral de la rodilla izquierda y, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, no hay compromiso del menisco, en una lesión que constituye la segunda de rodilla para el jugador en el semestre.

El jugador ya está en el país y pasó nuevos exámenes este lunes por la mañana, por lo que en los próximos días se determinará el parte médico, mientras el departamento médico de Alajuelense atiende el caso para el torneo y la final de la Copa Centroamericana.