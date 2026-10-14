Fiscalía de Narcotráfico pidió seis meses de prisión preventiva contra Don Stockwell

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La respectiva fiscalía especializada en narcotráfico solicitó formalmente un periodo de 6 meses de prisión preventiva contra el conocido promotor Stockwell por el presunto delito de lavado de dinero.

Las autoridades judiciales sostienen firmemente en su investigación que el imputado solicitó un préstamo a un sospechoso de venta de drogas identificado como Edwin, alias ‘sobrino’.

Dicha gestión financiera se realizó a pesar de, según la fiscalía, conocer que el dinero entregado procedía de actividades ligadas directamente al tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Daniel Brenes, defensor de Stockwell, asegura que “voy a demostrar las inconsistencias, de tanto lo que presenta el Ministerio Público, como las inconsistencias de lo que Don Hugo declaró”.