Fiscalía confirmó información sobre posible atentado contra Celso Gamboa y Pecho de Rata durante su extradición

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Fiscalía confirmó que recibió información sobre un posible atentado contra Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, durante su traslado al aeropuerto para extraditarlos, revelación hecha en el programa Radiografía del Crimen elaborado por la fiscalía, siete meses y dos semanas después de que la extradición se hiciera efectiva el pasado 20 de marzo entre La Reforma y la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El fiscal general Carlo Díaz, indicó que, una vez aprobada la extradición de ambos, iniciaron las coordinaciones con la DEA, sobre todo porque manejaban información sensible de que no se iba a poder realizar la entrega y de que existía la posibilidad de que estas personas sufrieran algún tipo de atentado, lo que ameritó un operativo robusto con el Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial.

El equipo táctico señaló que se activaron todas las alarmas porque había información de francotiradores, de drones y de personas que querían entorpecer la extradición, e incluso del peligro de fuga o de que llegaran a dar de baja a alguna de esas personas, mientras que horas previas a la entrega material de los dos extraditables todavía sobrevivía un recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Gamboa y persistía la incertidumbre de si se podría materializar la entrega.

El traslado significó un recorrido de seis minutos y medio de La Reforma a Base 2, y días antes se contempló el paso de perros para explosivos y la posición de los francotiradores, que se cambiaron y se colocaron junto con francoobservadores en lugares estratégicos del edificio de vigilancia aérea y en otras áreas de Alajuela para mitigar o evitar algún acontecimiento.

El exministro de Seguridad y exjefe del OIJ Gustavo Mata manifestó que este tipo de operaciones conlleva toda una logística e inteligencia previa para evitar a toda costa que se lleven a cabo los atentados preparados por el grupo criminal contrario, y el exinvestigador judicial Manrique González consideró que la policía no puede tomarse en broma ninguna de estas informaciones, por lo que los protocolos deben fortalecerse y mantenerse en secreto durante su ejecución.

El operativo se coordinó con la DEA en cuanto a los riesgos, y ese mismo planeamiento se ejecutará para las próximas extradiciones, aunque no con el mismo perfil de Celso Gamboa; la información recopilada se ha comenzado a analizar para trazar líneas sobre quiénes podrían estar detrás, sin que el fiscal general precisara si ya existe un expediente abierto.