Fiscalía acusa a juez penal por dejar libres a narcotraficantes colombianos

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La Fiscalía acusa a un juez penal por dejar libres a dos narcotraficantes colombianos con 805 kilos de cocaína, en un caso que involucra al Poder Judicial.

A este mismo juez lo detuvo el OIJ por otra causa donde lo investigan por divulgación de secretos, mientras Fabián Meza informa en vivo sobre el desarrollo del caso.

El juez penal enfrenta la acusación de la Fiscalía por dejar libres a dos narcotraficantes colombianos con 805 kilos de cocaína, y además el OIJ lo detuvo por divulgación de secretos.