Fiscalía acusa a empresario de Limón por 34 delitos sexuales contra adolescentes

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Fiscalía acusa a un empresario de Limón por 34 delitos sexuales contra adolescentes, entre abusos, violaciones y producción de material pornográfico.

Según la acusación privada, el sospechoso aplicaba un ritual de iniciación para que los menores ingresaran a un club que él llamaba Los Pimpollos.

Simón Angulo, abogado de cinco víctimas, describió el grupo como un club sexual que promovía la prostitución y la depredación sexual.

Sostuvo que el encartado usaba fotografías de menores tomadas en secreto para impulsar los actos iniciáticos denominados pimpollos.

El fiscal de Limón, Marlon Poyser, relató que en uno de los casos el acusado ofreció licor a un menor y luego produjo material pornográfico con su cuerpo.

La defensa niega los hechos y anuncia pruebas para desvirtuar cada testimonio.