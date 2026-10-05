Fiscal abre investigación en contra del ministro de justicia

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El Fiscal General abrió una investigación en contra del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, según lo confirmado por las autoridades.

Asimismo, la investigación pretende determinar si el traslado de un narcotraficante reincidente a máxima seguridad constituye un abuso de autoridad.

Por consiguiente, el Fiscal General investiga al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, por un presunto abuso de autoridad relacionado con el traslado de un narcotraficante.