Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Liga Deportiva Alajuelense anunció que este jueves 26 de noviembre, a partir de las 2:00 p. m., habilitará la venta de las entradas asignadas a su afición para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, ante el Club Sport Cartaginés.

El encuentro se disputará el miércoles 2 de diciembre en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago.

La preventa será exclusiva para asociados del equipo rojinegro. Cada entrada tendrá un costo de ₡20.000 y se permitirá comprar únicamente un boleto por persona.

La compra deberá realizarse mediante la plataforma boleterialaliga.com

¿Cómo retirar las entradas?

Una vez completada la compra en línea, cada asociado recibirá un código QR que deberá presentar para retirar su entrada física en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El club aclaró que este código será escaneado durante la entrega y quedará invalidado inmediatamente después de utilizarse. Además, no funcionará como tiquete de ingreso al Estadio Fello Meza.

Estos son los horarios de retiro

Oficina de Asociados (Estadio Alejandro Morera Soto):

Jueves 26 de noviembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Viernes 27 de noviembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábado 28 de noviembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Boletería del Estadio Alejandro Morera Soto:

Lunes 30 de noviembre: de 9:00 a. m. a 12:00 mediodía.

Martes 1 de diciembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

La institución también pidió a sus asociados resguardar la entrada física y evitar compartir fotografías o reproducciones del código QR impreso, debido a que este será válido para un único ingreso al Estadio Fello Meza.

Finalmente, Alajuelense recordó que no entregará entradas fuera de las fechas y los horarios establecidos.

Escrito por: Daniel Palma Durán.