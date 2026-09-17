Filtración masiva pone en alerta a costarricenses: ¿cómo proteger sus datos?

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Autoridades investigan una supuesta filtración masiva de datos de costarricenses que habría sido publicada en la dark web. Ante este escenario, expertos en ciberseguridad recomiendan a la población aumentar las medidas de protección para evitar fraudes y otros delitos.

¿Qué recomiendan los expertos?

Gezer Molina, director de Ciberseguridad del MICITT, pidió desconfiar de mensajes inesperados y evitar abrir enlaces o archivos sospechosos.

También recomendó no compartir información personal y activar la autenticación multifactor en las cuentas, como una medida adicional de seguridad.

La información que habría sido expuesta podría utilizarse para intentos de fraude, suplantación de identidad, extorsiones o ataques de phishing.

Analizan miles de registros

La Dirección Nacional de Ciberseguridad analiza una muestra cercana a las 10 mil líneas de información que fueron liberadas por el supuesto actor de amenaza.

En una revisión preliminar, las autoridades confirmaron que parte de los datos sí corresponde a información real. Sin embargo, esto no permite confirmar que la totalidad de la base de datos sea auténtica.

Investigación continúa

La supuesta base tendría más de 400 millones de líneas con información como salarios, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y fotografías.

El caso también generó versiones que vinculaban los datos con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central. Sin embargo, la institución negó que sus sistemas hayan sido vulnerados y aseguró que su infraestructura tecnológica se mantiene segura y operando con normalidad.

El MICITT informó a Noticias Repretel que el caso ya está en manos de las autoridades judiciales y de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que investigan la procedencia de la información.

Mientras avanza el análisis técnico y jurídico, las autoridades mantienen el llamado a la población a reforzar la seguridad de sus cuentas y mantenerse alerta ante posibles intentos de engaño.