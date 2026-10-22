Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Figuras históricas del Herediano dirigirán al equipo ante Cartaginés, luego de que Jafet Soto está expulsado y no podrá estar en la zona técnica para el compromiso.

Yendrick Ruiz, asesitente técnico del Herediano, opina que “creo que todo lo que se ha venido haciendo en la institución es para tratar de mejorar los jugadores”.

La dirigencia del club rojiamarillo recurrió a exjugadores emblemáticos para comandar al plantel en el banquillo durante el partido frente a los brumosos.

Estas figuras históricas asumen la responsabilidad de dirigir al Herediano en un duelo clave del campeonato nacional.