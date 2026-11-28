Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La Fiesta Nacional de Navidad entregará regalos a 35 mil niños el 20 de diciembre en el Estadio Nacional, como parte de una actividad que beneficiará a 50 mil menores.

Obras del Espíritu Santo organiza la edición número 26 de la celebración, que incluye juguetes, regalos, comida y diversión. El Padre Sergio figura entre los principales motivadores de la iniciativa.

La actividad no se limita al Estadio Nacional. La organización llegará también a Liberia, Upala, Punta Arenas, Isla de Chira, Barra del Colorado y Alto de Talamanca, donde entregará 50 toneladas de alimentos y 10 menajes completos a familias en extrema pobreza.