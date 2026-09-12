Fiesta de la Lectura Costa Rica llega a su quinta edición con cerca de 70 actividades gratuitas

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

La Antigua Aduana y la Casa del Cuño recibirán la quinta edición de la Fiesta de la Lectura Costa Rica, con cerca de 70 actividades completamente gratuitas para personas de todas las edades.

El evento se desarrollará este fin de semana con talleres, presentaciones de libros, narración oral, teatro, cómics, ilustración, videojuegos y experiencias de realidad virtual.

La programación incluirá la participación de autores, editoriales y librerías, según informó la organización del evento.

La actividad busca que las familias se acerquen a la lectura de una manera diferente, descubran nuevas historias y disfruten de la cultura sin costo alguno.