Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El defensor panameño Fidel Escobar renovó con el Saprissa y estará en el club hasta el 2028. Con esa permanencia, se convierte en el panameño con más partidos en la historia del Deportivo Saprissa.

El comandante llegó a Tibás en el 2022 y actualmente suma 180 juegos.



En su paso por el equipo morado acumula más de 15.000 minutos, 11 goles y 12 asistencias, además de siete títulos en total.

Escobar superó a Adolfo Machado como el panameño con más juegos en la historia del club. Actualmente es titular en la zaga junto a Kendall Watson.



“Ya estaba deseando que llegara este día y por qué no quería estar aquí siguiendo defendiendo estos colores, porque le tengo un amor a esta camiseta desde que llegué”, declaró el defensor.

Además, agradeció la posibilidad de continuar en la institución y manifestó que seguirá peleando por el torneo nacional y por la Copa Centroamericana, objetivos que describió como pilar y motivación para lo que viene.