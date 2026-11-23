Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La fibra es el nutriente que ayuda a cuidar el colesterol, la presión y el azúcar, según explica la nutricionista Daniela Carrillo, quien detalla cómo esta herramienta nutricional combate varios factores de riesgo cardiovascular al mismo tiempo.

La especialista indica que la fibra está presente en alimentos cotidianos como el brócoli, la coliflor, los frijoles, los garbanzos, las frutas y las semillas, además del salvado y el psyllium.

Asimismo, orienta sobre las señales de consumo insuficiente, la cantidad diaria recomendada, el control de la glucosa en personas con diabetes y la forma segura de aumentar la fibra para evitar molestias digestivas.