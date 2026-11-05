Festival Alajuela Brilla se realizará el sábado 5 de diciembre

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Festival Alajuela Brilla se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre con la participación de 35 bandas y 6 carrozas.

El evento arrancará a las 3 de la tarde con un pasacalle cultural en el que participarán 20 bandas rítmicas de distintas regiones del país.

A las 6 de la tarde, 15 bandas de marcha y las carrozas recorrerán la tradicional Calle Ancha de Alajuela.

Este recorrido iniciará en Plaza Tropicana y avanzará por Calle Ancha hasta concluir frente a la Escuela Guatemala, en el centro de Alajuela.

La organización designó como mariscal al hogar de ancianos Santiago Crespo de Alajuela, que brinda atención a más de 200 adultos mayores quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La actividad se inició como una aventura hace 3 años y ha avanzado rápidamente en su organización, según indicó Roberto Thompson, alcalde de Alajuela.

Este año la organización buscó que el festival sea más dinámico para que las personas no tengan que esperar entre una banda y otra.

“Tenemos 15 bandas de las mejores del país que vienen a engalanar la actividad. 6 carrozas que están espectaculares”, señaló Edwin Bustos, coordinador logístico de Alajuela Brilla.

Se contará con la presencia de Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Cruz Roja, Bomberos, Tránsito y el PANI prestarán asistencia durante el festival.

Asimismo, el evento obligará a realizar cierres viales graduales en el centro de Alajuela y cambios temporales en algunas rutas de autobús.

La terminal de transportes FECOSA coordinó con todas las líneas de autobuses un horario ampliado hasta más o menos las 11 de la noche.

Esa medida permitirá a los usuarios disfrutar del evento y regresar a sus hogares. También se dispusieron lugares específicos para la reubicación de rutas, unas para quienes provienen del norte del cantón y otras para las que llegan del oeste.