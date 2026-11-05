Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El festival Alajuela Brilla 2026 tendrá carrozas y bandas para el disfrute de las familias, en una edición que dará el banderazo de salida a la Navidad y que se realizará el 5 de diciembre, un mes exacto después de la conferencia de prensa en la que se anunciaron los detalles y los homenajeados.

El pasacalle iniciará a las 3 de la tarde con cerca de 20 bandas, entre ellas el Colegio Redentorista San Alfonso, la Banda Rítmica de Punta Arenas, la Banda Comunal de Siquirres y la Banda Unión Guanacasteca, mientras que a las 6 de la tarde comenzará el festival con seis carrozas que, según la Municipalidad de Alajuela, tendrán tecnología y mucha luz.

El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, indicó que el evento será más dinámico para que las personas no tengan que esperar entre una banda y otra, entre una carroza y otra, y que la principal sorpresa serán las bandas y las carrozas, en especial la de la Municipalidad de Alajuela.

El recorrido de 2 kilómetros iniciará en Plaza La Tropicana, avanzará por Calle Ancha, continuará hacia el norte del Colegio María Pacheco, muy cerca del Estadio Alejandro Morera Soto, girará al oeste siempre sobre Calle Ancha y finalizará al costado norte de la Escuela República de Guatemala, con cierres que este año comenzarán desde el miércoles a las 22:00 para colocar las tarimas.