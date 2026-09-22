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La Embajada de Estados Unidos informó mediante sus plataformas oficiales sobre una feria de universidades que se celebrará este septiembre y tendrá presencia de instituciones de dicho país.
Será el martes 29 de septiembre, específicamente en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en San Pedro.
Entre la oferta académica, anuncian que habrá:
El espacio contará con la presencia de más de 20 universidades estadounidenses y tendrá un horario de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Por: Camila Rosales Méndez
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