Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Embajada de Estados Unidos informó mediante sus plataformas oficiales sobre una feria de universidades que se celebrará este septiembre y tendrá presencia de instituciones de dicho país.

Sobre la feria

Será el martes 29 de septiembre, específicamente en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en San Pedro.

Entre la oferta académica, anuncian que habrá:

Cursos de inglés.

Estudios de licenciatura.

Estudios de posgrado, como maestrías y doctorados.

El espacio contará con la presencia de más de 20 universidades estadounidenses y tendrá un horario de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Por: Camila Rosales Méndez

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