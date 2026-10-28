Feria de empleo tendrá más de 20 empresas: así puede aplicar

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La Agencia Nacional de Empleo (ANE) anunció en sus plataformas oficiales una feria de empleo para el mes de noviembre.

Sobre la feria

Esta actividad es organizada por la Fundación Mujer y promete reunir a más de 20 empresas con oportunidades disponibles para las personas interesadas en conseguir empleo.

La feria se realizará el lunes 2 de noviembre, con un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Hotel Crowne Plaza, en San José.

A la actividad se suma la ANE como institución invitada. Para participar, las personas interesadas deben ingresar al enlace compartido por la organización.

Por: Camila Rosales Méndez

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