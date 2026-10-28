Feria de empleo tendrá más de 20 empresas: así puede aplicar

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La Agencia Nacional de Empleo (ANE) anunció en sus plataformas oficiales una feria de empleo para el mes de noviembre.
Esta actividad es organizada por la Fundación Mujer y promete reunir a más de 20 empresas con oportunidades disponibles para las personas interesadas en conseguir empleo.
La feria se realizará el lunes 2 de noviembre, con un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Hotel Crowne Plaza, en San José.
A la actividad se suma la ANE como institución invitada. Para participar, las personas interesadas deben ingresar al enlace compartido por la organización.
Por: Camila Rosales Méndez
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