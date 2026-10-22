Más de 40 empresas ofrecerán empleo en gran feria gratuita

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Más de 40 empresas ofrecerán oportunidades laborales durante una feria de empleo que se realizará el viernes 6 de noviembre en la Antigua Aduana, en San José.

La actividad será gratuita y se desarrollará de 9 a. m. a 8 p. m. Cuenta con el respaldo de los ministerios de Cultura y Juventud, Trabajo y Educación Pública, así como del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Feria también ofrecerá opciones educativas

Además de las oportunidades laborales, los asistentes podrán participar en una feria vocacional y educativa, donde encontrarán información sobre carreras y programas de capacitación.

El evento también contará con un espacio destinado a jóvenes emprendedores, como parte de las iniciativas para impulsar sus proyectos y oportunidades de desarrollo.

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